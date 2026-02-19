CNSAS LOMBARDO: FORTE PERICOLO DI VALANGHE SULLE PREALPI LECCHESI

LECCO – Il CNSAS Lombardo mette in guardia per un pericolo di valanghe a seguito delle intense nevicate. Un allerta massima visto che il pericolo è di grado 4 (forte) o 3 (marcato) su buona parte del territorio montano lombardo.
“Visti i numerosi incidenti, a seguito di valanghe, delle ultime settimane, quando il grado di pericolo era anche inferiore a quello attuale, si raccomanda la massima prudenza, soprattutto nella scelta di itinerari sicuri, valutando anche molto bene, a bassa quota, l’attraversamento di canali o pendii che possano essere interessati da valanghe partite in alta quota”, scrive il CNSAS.