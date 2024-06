CNSAS, SCONTRO LOZZA-VITALI. IL REPORTER: “CARO LUCA, RIUMANIZZATI”

Caro Luca (Presidente) con la tua risposta hai dimostrato la tua debolezza, inadeguatezza nel ruolo che ricopri, e quando scrivi che ti riservi una azione legale nei miei confronti dimostri e riaffermi la mia denuncia.

Minacci e ti circondi di legali per la tua incapacità di gestire i conflitti, non i miei ma tutti quelli che si sono creati nell’associazione con il tuo mandato. Io non parlo di aria fritta ma di fatti.

Ribadisci anche le accuse, a mio avviso diffamatorie, nei miei confronti.

Caro Luca se ho evitato una denuncia/querela è perché ti ho dato la possibilità di una soluzione bonaria con la richiesta di semplici scuse.

Ti appelli alle regole ma sei il primo a non rispettarle. Hai negato la mia richiesta e diritto di audizione in Consiglio regionale, forse perché hai paura di essere sbugiardato? Nel caso in questione caro Luca non ho sfruttato nessun privilegio in quanto Reporter/giornalista nei confronti dei colleghi, perché ho distribuito a tutte le testate gratuitamente il servizio/immagini /intervista. La mia è stata una azione pulita e rispettosa che non ha creato nessuna contestazione o problematiche da parte di nessuno. Nessuno tranne che nella tua testa e per chissà quale ragione.

Luca risparmiaci il pippone delle tue risposte, prendi il telefono, riumanizzati, e credimi senza clamore vedrai che da un conflitto anche aspro possiamo insieme trarne dei benefici per la nostra associazione.

Cordialmente

Franco Lozza