CNSAS: SOCCORSO UN ESCURSIONISTA ALLE VASCHE A VALMADRERA

LECCO – Due interventi domenica 10 agosto per la Stazione del Triangolo Lariano del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

Il primo in mattinata alle 10, per un escursionista scivolato nel tratto terminale del sentiero delle Vasche a Valmadrera. L’uomo, infortunato, è stato raggiunto dalla squadra del Centro operativo del Bione con una sanitaria del CNSAS, a cui si sono aggiunti quattro tecnici. Dopo essere stato immobilizzato e imbarellato, è stato trasportato fino a una zona idonea per il recupero da parte dell’elisoccorso di Como di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento si è concluso alle 12. Presenti anche i Vigili del fuoco.

Il secondo allertamento alle 13:15 a Erba, in provincia di Como, per un uomo (medico acuto) a Capanna Mara. I tecnici territoriali sono saliti con i mezzi fuoristrada, hanno valutato la persona e l’hanno trasportata a valle, all’Alpe del Viceré, dove c’era l’ambulanza. L’operazione si è conclusa poco prima delle 15. Presenti anche i Vigili del fuoco.