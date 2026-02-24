COCAINA A DOMICILIO: LA POLIZIA ARRESTA DUE STRANIERI “REGOLARI”

LECCO – La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Lecco ha tratto in arresto, nei giorni scorsi, in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, due cittadini marocchini di 25 e 29 anni, regolari sul territorio nazionale.

L’attività è nata dalla segnalazione di due persone che, a bordo di un’autovettura, si spostavano tra Lecco e i comuni limitrofi per vendere droga.

“Gli accertamenti info-investigativi posti in essere nell’immediatezza dai poliziotti della Mobile – si legge in una nota – hanno permesso di individuare l’autovettura sospetta e procedere a un controllo di polizia”. Da subito gli occupanti hanno mostrato “forte nervosismo e agitazione, alimentando il sospetto che in quell’auto fosse occultata della sostanza stupefacente: la successiva perquisizione personale e veicolare, infatti, ha permesso di rinvenire circa 15 grammi di cocaina, già suddivisi in 20 dosi pronte per la vendita, e 1.350 € in contanti, verosimilmente provento di precedenti transazioni illecite”. Estesa la perquisizione all’abitazione in uso ai due, gli operatori della Squadra Mobile hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e degli involucri in cellophane intrisi di polvere bianca, utilizzati per il confezionamento della droga. I successivi accertamenti investigativi svolti nell’immediatezza dei fatti hanno confermato i sospetti della Squadra Mobile: i due giovani marocchini “erano soliti recarsi personalmente dagli acquirenti a bordo del veicolo”, poi fermato dagli operatori, per effettuare delle vendite a domicilio di cocaina.

I poliziotti hanno quindi arrestato i due uomini in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e, su disposizione del P.M. di turno, li hanno associati alla casa circondariale di Pescarenico in attesa di udienza di convalida.

In quella sede, l’arresto è stato confermato con l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Lombardia.