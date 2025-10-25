COL RENATE IL LECCO RITROVA FOSCHI. “CALA IL BUIO” MA BASTA L’1-0 DI SIPOS

MEDA (MB) – Il Lecco di Valente ritrova il ‘vecchio’ mister Luciano Foschi al Favini di Meda (terreno di casa del Renate) con cinque assenze eccellenti: out Battistini, Ferrini, Furrer, Grassini e Voltan.

Il Lecco chiude in vantaggio il primo tempo conducendo per 1-0 al Comunale di Meda grazie alla rete di Sipos al 19’. La squadra di Valente si mostra aggressiva e compatta, riuscendo a colpire al momento giusto in una gara intensa e fisicamente dura. La partita si accende presto, con i padroni di casa che provano subito a mettere pressione: Ruiz e Mastromonaco ci tentano dalla distanza, ma Furlan si fa trovare pronto. Il Lecco cresce col passare dei minuti e capitalizza una splendida azione orchestrata da Zanellato e Rizzo, chiusa da un preciso colpo di testa di Sipos che batte Nobile e porta in vantaggio i blucelesti.

Il Renate reagisce immediatamente: Delcarro sfiora il pari con un tiro di poco a lato e Furlan è decisivo in più occasioni su incursioni nerazzurre. Il match resta combattuto, con diversi interventi decisi e proteste per un rigore reclamato dal Lecco al 37’ per un contatto su Mallamo, giudicato regolare dopo il consulto con il VAR. Nel finale, i blucelesti mantengono il controllo del gioco e chiudono la prima frazione avanti, sospinti anche dai circa seicento tifosi lecchesi presenti sugli spalti. Dopo 48 minuti combattuti e ricchi di episodi, il Lecco può andare al riposo con fiducia e con la speranza di difendere il vantaggio nella ripresa.

All’11’ della ripresa il match viene sospesa dopo che un riflettore si spegne improvvisamente. Mentre si attende la riaccensione, se ne spegne un altro… La pausa al buio dura a lungo, quando i fari tornano in funzione si dovranno giocare 34 minuti più recupero.

Qualche episodio sospetto nelle due aree, poi 5′ di recupero dopo la lunghissima sosta “al buio” e il Lecco conquista tre punti preziosi che lo mantengono nella parte alta della classifica.

RedSpo

–

RENATE-CALCIO LECCO 1912 0-1

Primo tempo 0-1

MARCATORI: Sipos (LC) 19′ p.t.

ARBITRO: Angelillo della sezione AIA di Nola (NA)

SPETTATORI: circa mille, di cui 600 supporter lecchesi