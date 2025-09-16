COLICO. ACCOLTELLATO IN UNA LITE, 39ENNE MAROCCHINO QUERELATO PER LESIONI

LECCO – Lite in una pizzeria di Colico, con una coltellata tra un marocchino e un egiziano, la Procura chiede l’assoluzione perché non è stata raggiunta la prova delle responsabilità del marocchino Youssef L, accusato di lesioni. I fatti risalgono alla sera del 26 agosto 2020, quando avvenne la violenta lite tra dipendenti di una pizzeria di Colico, un 35enne egiziano sferrò un colpo al collega marocchino, di 39 anni all’epoca dei fatti, che cercò di difendersi e finì all’ospedale con una prognosi di due mesi. L’egiziano, accusato di lesioni aggravate, ha chiuso il conto in sede di udienza preliminare, ed ha presentato una querela nei confronti del “rivale” per aver subito delle lesioni nella lite …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS