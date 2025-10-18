COLICO, AGGREDITI ZOFFILI E VOLONTARI. BUTTI (LEGA): “SOLIDARIETÀ PIENA”

LECCO – “Esprimo massima solidarietà e vicinanza all’onorevole Eugenio Zoffili (in copertina), ai volontari e agli operatori della Polizia Locale che, nella mattinata di oggi, sono stati vittime di un vile attacco a sassate da parte di spacciatori extracomunitari durante una giornata di pulizia nei boschi tra Colico e Piantedo”. Lo dichiara Daniele Butti, segretario provinciale della Lega di Lecco.

“Un episodio gravissimo e inaccettabile, che dimostra ancora una volta quanto sia radicato e pericoloso il fenomeno dello spaccio in alcune aree del nostro territorio. Atti di violenza come questi non devono e non possono essere tollerati. Grazie all’impegno e al coraggio di Zoffili, dei volontari e delle Forze dell’Ordine, oggi si è data un’ulteriore prova di presenza concreta dello Stato e di determinazione nel restituire sicurezza e legalità ai cittadini di Colico, Dorio e dei comuni limitrofi. Come Lega Salvini Premier – Provincia di Lecco, ribadiamo con forza la nostra linea di tolleranza zero verso chi spaccia droga, delinque e minaccia l’incolumità dei cittadini e dei volontari che difendono il territorio. Ringraziamo la Prefettura di Lecco, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Locale e tutte le istituzioni coinvolte per il pronto intervento e per le operazioni “ad alto impatto” che stanno dando risultati concreti nella lotta allo spaccio”.

“Questi delinquenti – conclude Butti – devono sapere che lo Stato non arretra, e che la Lega sarà sempre in prima linea al fianco dei cittadini onesti, dei sindaci, dei volontari e delle Forze dell’Ordine per ripulire i boschi e le nostre comunità dalla criminalità.

RedPol

