COLICO CON SONDRIO. SCONTRO SULL’AUDIZIONE, CRITICHE LE MINORANZE

COLICO – A Colico si accende il dibattito sull’ipotesi di separazione dalla provincia di Lecco per passare sotto quella di Sondrio. Ieri, i consiglieri comunali di minoranza hanno duramente contestato le modalità organizzative dell’audizione pubblica prevista in Consiglio comunale, giudicando le regole imposte “umilianti” per il ruolo dei consiglieri e lesive della democrazia.

La polemica nasce dalla comunicazione ricevuta via PEC sulle modalità dell’audizione: al Comitato Pro Sondrio, promotore del passaggio, sono stati concessi 90 minuti di presentazione più 30 minuti di replica, mentre ai consiglieri comunali è stato assegnato un solo intervento di 3 minuti ciascuno, senza possibilità di contraddittorio. Secondo i consiglieri Grega, Venini e Paroli, questa disparità limita la possibilità di espressione e viola il regolamento consiliare. Per poter argomentare almeno parzialmente la loro posizione, i tre hanno deciso di unire i rispettivi tempi per un totale di 9 minuti.