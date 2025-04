COLICO CON SONDRIO. SINDACO GILARDI, CORAGGIO: IL REFERENDUM “SI PUÒ FARE”

COLICO/EDITORIALE – Nossignora: la sua affermazione “Il referendum popolare … non è giuridicamente applicabile” nel caso del distacco di Colico da Lecco è destituita di fondamento. Non lo sostiene il modesto direttore di Lario News, ma un costituzionalista da noi interpellato, uno che – per intenderci – è stato in predicato di entrare nella Consulta.

Prima però, un veloce recap per ricordare quanto dichiarato pochi giorni da dalla prima cittadina colichese a proposito delle velleità di un comitato politico/affaristico che intende spostare in Valtellina la cittadina dell’Alto Lario.

Monica Gilardi dichiara il 4 aprile …

