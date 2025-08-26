COLICO, CONTROLLI ANTISPACCIO: TRE POSTAZIONI DI PUSHER SMANTELLATE

LECCO – I carabinieri della Compagnia di Lecco hanno condotto una operazione antidroga nei boschi di Colico. I controlli hanno interessato in modo particolare le strade e le aree boschive adiacenti il laghetto “Fuentes” e via Suor Maria Laura Mainetti.

L’intervento è stato effettuato con l’ausilio di una unità cinofila antidroga proveniente dalla stazione carabinieri di Casatenovo, che ha supportato le operazioni di perlustrazione e ricognizione. Nel corso delle attività sono state individuate e smantellate tre postazioni utilizzate dai pusher per la vendita di droga.