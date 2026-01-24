COLICO. DROGA E DENARO SUL TRENO, LA POLFER ARRESTA UN 25ENNE IRREGOLARE

COLICO – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Polizia Ferroviaria nel corso di un servizio di vigilanza a bordo di un treno regionale sulla tratta Sondrio–Milano Centrale.

Il controllo è avvenuto nei pressi della stazione di Colico, dove i poliziotti hanno fermato un uomo che, a seguito di verifiche nelle banche dati, è risultato avere precedenti di polizia per reati legati agli stupefacenti …

