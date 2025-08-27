COLICO. GRAVE INCIDENTE SULLA SP 72: COINVOLTI DUE BAMBINI, STRADA CHIUSA

COLICO – Grave incidente intorno alle 10:45 di questa mattina, 27 agosto, sulla Sp 72 all’altezza di Colico: per cause ancora da accertare, un’auto si è ribaltata.

Diversi i coinvolti: un 20enne, un 25enne, un 30enne, una donna di 30 anni ma soprattutto due bambine di 1 e 4 anni.

Allertati i carabinieri di Lecco e i vigili del fuoco di Sondrio, sul posto in codice rosso due elicotteri decollati da Sondrio e Bergamo, un’auto medica e due ambulanze della Croce Rossa di Colico e della Croce Rossa di Morbegno …

