COLICO – Mentre si discute sempre più che animatamente sul paventato cambio di provincia (da Lecco alla Valtellina) voluto da una lobby politico-imprenditoriale e l’amministrazione comunale colichese si segnala per il suo “non procedere” in direzione di un possibile referendum per quanto solo consultivo su questa sorta di secessione, Lario News ha indagato – scoprendo due realtà di una certa dimensione che un voto per decidere, in materia, hanno almeno provato a indirlo …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS