COLICO: IL REFERENDUM PER L’APPARTENENZA PROVINCIALE IL 24 E 25 MAGGIO

COLICO – “È ufficiale: noi cittadini di Colico saremo chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio per esprimerci sul futuro della nostra appartenenza provinciale. La data è definitiva e, diversamente da quanto proposto dall’Amministrazione Comunale, il voto non sarà accorpato al referendum nazionale. Una scelta che tutela il diritto dei cittadini a un voto consapevole e privo di sovrapposizioni”. Lo annuncia “Colico Resta a Lecco“, comitato civico indipendente, che accoglie con soddisfazione il raggiungimento di tre obiettivi fondamentali, ottenuti riportando il dibattito sui binari della correttezza e della partecipazione civica.

