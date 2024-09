COLICO – Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica 15 settembre per una coppia nello specchio d’acqua davanti al Montecchio nord a Colico. I due, lui 59 anni e lei 54, stavano trascorrendo un giorno in barca a vela sul lago quando, forse per il forte vento, qualcosa non è andato per il verso giusto.

La donna infatti è finita in acqua e il marito si è tuffato per soccorrerla.