COLICO, PIAZZA (LEGA): “SUBITO IL REFERENDUM PER IL CAMBIO DI PROVINCIA”

COLICO – “Grazie al chiarimento espresso nel parere del Ministero dell’interno e all’entrata in vigore della Legge Regionale 7/2025 che circoscrive meglio gli aspetti connessi all’istituto del referendum consultivo comunale, è confermato in maniera lineare quanto fin dall’inizio sostenevo, ovvero che non esiste alcun ostacolo di natura tecnica o giuridica: è ormai evidente che il referendum consultivo per avviare il procedimento di cambio della circoscrizione provinciale il Comune di Colico può essere indetto anche subito”. Lo dice Mauro Piazza, consigliere regionale della Lega e sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia.

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS