COLICO. LA ‘VOLANTI’ SCOPRE UN BIVACCO E DUE BICI RUBATE

COLICO – Nel pomeriggio di ieri 19 gennaio 2024 ha avuto luogo, sulla base delle determinazioni assunte in sede di apposito Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, disposto dal Questore della Provincia di Lecco Ottavio Aragona, un mirato servizio della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e quello dei reati predatori in genere a Colico e nelle zone limitrofe.

Il servizio antidroga ha coinvolto personale della Polizia di Stato – Squadra Volanti, con l’ausilio di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e personale della Polizia Locale di Colico.