COLICO. REFERENDUM IL 6 SETTEMBRE 2026, PER I COMITATI “DATA PENALIZZANTE”

COLICO – La decisione è presa: domenica 6 settembre 2026 i cittadini di Colico saranno chiamati alle urne per esprimersi sulla permanenza del comune nella provincia di Lecco o il possibile passaggio a quella di Sondrio. I due comitati promotori — “Colico resta a Lecco” e “Il Bitto sposerà l’agone?” — avranno quattordici mesi per informare e convincere la cittadinanza.

La data è stata stabilita dalla commissione referendaria, che ha dovuto attenersi ai vincoli previsti dallo Statuto e dal regolamento comunale. In base alle norme, non è possibile indire un nuovo referendum prima che sia trascorso un anno dall’ultimo, che si è svolto l’8 e 9 giugno 2025 …

