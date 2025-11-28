COLICO. REFERENDUM IN SOSPESO, RIMANDATA IN COMMISSIONE LA SCELTA ALLA PREFETTURA

COLICO – La nuova data dell’attesissimo (e discusso) referendum consultivo sul paventato passaggio del Comune di Colico dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio resta in sospeso: l’apposita Commissione comunale convocata in fretta e furia ha deciso di non fissarla e ha contestualmente rimandato ogni scelta in materia alla Prefettura di Lecco. ​

Lo stop della Commissione

La Commissione comunale per il referendum si è riunita il 25 novembre, a pochi giorni dall’approvazione in Consiglio comunale della mozione di maggioranza che “interpreta” l’articolo 52, comma 7, dello Statuto, aprendo alla possibilità di anticipare il voto alla primavera 2026 ed eventualmente di accorparlo al referendum costituzionale sulla giustizia atteso per il 2026 …

