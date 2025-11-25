COLICO. SENZA BIGLIETTO, MINACCIÒ IL CAPOTRENO: CONDANNATO A SEI MESI

COLICO – Non aveva il biglietto, alla richiesta del capotreno lo minaccia. Era il 7 agosto di tre anni fa quando un giovane, Matteo B., che viaggiava su un treno della linea Lecco-Colico minacciò il controllore che gli aveva chiesto il biglietto. Il capo treno allertò le forze dell’ordine e alla prima fermata sul treno arrivarono i carabinieri che identificarono il giovane, recidivo sulla vicenda e successivamente denunciato dal capo treno. È finito a processo al tribunale di Lecco, assistito dall’avvocato Giuseppe Romualdi del Foro di Sondrio …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS