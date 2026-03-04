COLICO: VENERDÌ 13 ASSEMBLEA PUBBLICA PER DIRE “NO” AL REFERENDUM

COLICO – A Colico si mobilita la società civile contro la riforma della giustizia con un’assemblea pubblica per il “No” al referendum. L’evento, organizzato dalla società civile per il “No” al referendum costituzionale del 22-23 marzo, si terrà venerdì 13 marzo alle 20:30 all’Auditorium Comunale di Colico.

Interverranno Pietro Della Pona, giudice penale e civile al Tribunale di Sondrio, e Stefano Latorre, pubblico ministero alla Procura di Sondrio; a coordinare sarà Roberto Citterio del Comitato per il No Lecco. L’iniziativa mira a difendere “giustizia, Costituzione e democrazia”, sostenendo che la riforma non accelera i processi né migliora il sistema giudiziario.

Il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo, riguarda principalmente la separazione delle carriere tra giudici e pm, la modifica del CSM e altri interventi sull’ordinamento giudiziario.