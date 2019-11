BOLOGNA – Grande colpo per la Limonta Sport Costa Masnaga, che riesce a espugnare il campo della Virtus Segafredo Bologna dopo una partita sempre in equilibrio e risolta solamente nei due minuti finali. È la seconda vittoria di fila per le pantere biancorosse dopo il primo sorriso di sabato scorso contro Broni. Adesso Basket Costa è al decimo posto in solitaria in classifica a quota 4 punti.

Ecco le parole di un raggiante coach Paolo Seletti al termine del match: “Sono molto contento per questa vittoria. La tenuta mentale negli ultimi quarti è cambiata rispetto alle prime partite, abbiamo acquisito più fiducia nei nostri mezzi e questo ha invertito decisamente il trend. La zona press è stata una delle chiavi stasera: volevamo speculare sui loro punti deboli e avevamo la necessità di non fare una zona passiva, così siamo riusciti a tenerle abbastanza lontane dal canestro. Nel terzo parziale ho chiesto alle ragazze di essere molto aggressive in attacco: abbiamo preso dei tiri aperti e purtroppo non li abbiamo mai segnati.

Però credo che nasca anche da lì un ultimo quarto da 30 punti: abbiamo semplicemente iniziato ad attaccare un pò il canestro. L’85% ai liberi è stato cruciale, il 13/13 della coppia Baldelli/Rulli altrettanto, così come è stato fondamentale il contributo di Balossi, che è riuscita a dare alla squadra grandissima intensità difensiva, abbiamo fatto +15 di plus/minus con lei in campo. Sono contento per Giorgia perché stasera è stata davvero strepitosa al rientro. Frost ci mette sempre grande agonismo: in una partita come quella di stasera con il 39% al tiro e 40 palle perse combinate, tra rimbalzi e palloni vaganti avere una giocatrice come lei che arriva quasi sempre prima su quei palloni è importantissimo.

Vittoria Allievi in quintetto? Noi li varieremo spesso, anche per far fruttare la profondità della nostra panchina. Lei difensivamente ha letture che poche altre hanno nel nostro roster: raffreddare un pò Salvadores era la sua mansione e anche in questo siamo stati molto bravi”.

Virtus Segafredo Bologna – Limonta Sport Costa Masnaga 67-73 (18-10; 25-29; 45-43)



Virtus Segafredo Bologna: Micovic 9, D’Alie 5, Begic 11, Tassinari 10, Salvadores 15, Tava 10, Cabrini, Tartarini ne, Martines ne, Rosier, Williams 7, Cordisco ne. All: Giroldi

Limonta Sport Costa Masnaga: Allevi, M. Villa 2, Balossi 7, Rulli 23, Baldelli 18, Spinelli 5, Frost 8, Allievi, Pavel 5, Frustaci, Davis 5. All: Seletti