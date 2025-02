“COME QUEI FIORI”: IL DISCO DELL’ORCHESTRINA MAJAKOVSKIJ, MUSICA PER GAZA

LECCO – L’Orchestrina Majakovskij è lieta di annunciare la prossima uscita del suo primo disco, Come quei fiori, registrato dal vivo lo scorso ottobre al Circolo Libero Pensiero di Lecco in occasione del tradizionale concerto che si tiene nell’anniversario della Battaglia d’Erna del 17 ottobre 1943.

L’Orchestrina Majakovskij, nata una decina di anni fa da un’idea di Flavio Magni e Luca Pedeferri per promuovere una militanza musicale antifascista in città, è una formazione aperta e in continua evoluzione all’interno della quale la tradizione dei canti partigiani, popolari e rivoluzionari incontra il piacere dell’improvvisazione; “il suono e il canto come libertà, incontro, comunicazione sovversiva”.

L’idea di pubblicare Come quei fiori, per l’ottantesimo anniversario della Liberazione, scaturisce dalla collaborazione fra alcune realtà del nostro territorio che si impegnano nel portare avanti la memoria della Resistenza e i suoi valori fondanti: ANPI Lecco Città, i circoli Libero Pensiero di Lecco e Spazio Condiviso di Calolziocorte, le associazioni Dinamo Culturale e Risuono.

I proventi della vendita del disco andranno a sostegno del progetto “GazaWe – sensibili e solidali” di Arci Lecco-Sondrio: un’iniziativa per supportare 250 famiglie sfollate di Gaza e sensibilizzare la comunità lecchese sui diritti umani e la solidarietà.

L’offerta è libera a partire da 10 euro per cd.

Per ricevere il cd, dopo avere effettuato la donazione, scrivere un mail a circololiberopensiero@gmail.com con oggetto “COME QUEI FIORI” e nel testo nome, cognome, indirizzo e numero di copie desiderate.

https://www.produzionidalbasso.com/project/orchestrina-majakoskij-come-quei-fiori-musica-per-gaza-3/