LECCO – A partire dalle 17 di martedì 8 novembre in via Roma 41, saranno in mostra le opere che le persone adulte con disabilità, i loro familiari, gli educatori, i volontari che frequentano i servizi gestiti dall’Impresa Sociale Girasole e dalla Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia hanno realizzato durante i mesi trascorsi in lockdown nel corso del 2020.

La mostra prende il nome di #ComeAlberi sarà visitabile da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Saranno presenti all’evento, che si concluderà con lo scambio di alcuni omaggi a tema, Emanuele Manzoni, assessore al Welfare del Comune di Lecco, Lorenzo Guerra, vicepresidente di Impresa Sociale Girasole e Ingrid Bonaiti, presidentessa della Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia.

Il 2020 è stato un anno molto faticoso, che ha messo le persone davanti alla necessità di riflettere sia sulla società contemporanea che sul proprio sé, generando molto spesso un processo di riscoperta dell’importanza del dialogo e dello scambio con ‘l’altro’. Durante il lockdown, per i servizi, la comunicazione interpersonale prese a viaggiare mediante gli svariati linguaggi espressivi dell’arte, che furono strumento di ascolto e di incontro a distanza, coinvolgimento e relazione fra le persone con disabilità e le loro famiglie, gli educatori e i volontari.

Proprio in una di queste occasioni di dialogo venne proposto a un piccolo gruppo di persone di immedesimarsi nell’immagine di un seme in attesa di germogliare, e di disegnare ciò che quel seme sarebbe potuto diventare una volta giunta la primavera: il proprio albero personale, fatto di radici, rami, foglie, fiori, frutti, passato, presente e desideri per il futuro. Con il passare dei mesi, proprio come un albero che crescendo si arricchisce di rami, sempre più persone aderirono all’iniziativa, dando vita a un consistente e fruttuoso ‘collettivo artistico’.