LECCO – Il comitato ‘Lecco per Gianni Cuperlo’ intende ringraziare tutte le iscritte e gli iscritti al Partito Democratico della Provincia di Lecco per aver partecipato ai congressi di circolo che hanno evidenziato ottimi risultati per la mozione ‘Promessa Democratica‘.

La mozione di Cuperlo ha infatti ottenuto i seguenti risultati: il 7,96% a livello nazionale; il 12,15% a livello della Regione Lombardia; il 10% a livello della Provincia di Lecco. Sono da evidenziare i risultati del Circolo di Calolziocorte dove la mozione ha raggiunto il 47%, di Calco con il 33%, di La Valletta e di Brivio-Airuno, entrambi con il 29%, di Abbadia-Mandello con il 25% e di Imbersago, Paderno d’Adda e Robbiate tutti con il 20%.

Domenica 26 febbraio si terranno in tutta Italia le primarie del PD, aperte anche agli elettori non iscritti al partito, che sceglieranno il nuovo segretario tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Affinché questo processo di rinnovamento sia reale e partecipato, è necessario che queste primarie raccolgano molti votanti. Quindi il comitato ‘Lecco per Gianni Cuperlo’ invita tutti a partecipare.

“Nostro dovere è di coerenza con quello spirito di autonomia culturale, mescolanza e radicalità presente nella nostra mozione Promessa Democratica – spiega il comitato -. Anche per questo il nostro coordinamento nazionale ha dato la piena libertà di scelta nel voto da esercitare alle primarie: come sostenitori di questa mozione siamo quindi libere e liberi di scegliere per un nuovo PD più autonomo ora e più unito dopo. Ognuna e ognuno farà la scelta che riterrà opportuna rispetto alle sue convinzioni ed affinità. Anche questo è un piccolo atto di amore e di fiducia nelle altre e negli altri”.

“La nostra area rimarrà nell’assemblea nazionale con una ridotta rappresentanza, 24 delegati su 600, come previsto dallo statuto. Come area di pensiero collaboreremo con chi sarà eletto offrendo la nostra disponibilità a una gestione plurale del PD, per costruire un’ampia alternativa al governo di destra e per continuare il percorso costituente di un nuovo partito, avviato con questo congresso che chiude la sua seconda fase con l’elezione del segretario nazionale domenica 26 febbraio. Una partecipazione ampia darà più forza al PD e al percorso di rinnovamento appena iniziato. Importante è andare a votare alle primarie aperte del 26 febbraio. Il nuovo PD ha bisogno dell’entusiasmo di tutte e di tutti per ricostruire la comunità riformista e di sinistra che il momento politico richiede, costruendo un’alternativa alla destra che governa il paese”, conclude il comitato ‘Lecco per Gianni Cuperlo’.

LEGGI ANCHE: