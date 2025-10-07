COMITATO OPERATIVO VIABILITÀ: VERSO NUOVE ESERCITAZIONI SUL TERRITORIO

LECCO – Al Palazzo del Governo la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.), in occasione della settimana dedicata alla protezione civile. Al centro dell’incontro, la fotografia dell’attuale situazione viabilistica provinciale e le prospettive legate alle sfide future, tra cui le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026.

Presenti all’appuntamento i rappresentanti di Questura, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Provincia e Comune di Lecco, AREU 118, ANAS, RFI e Trenord. È stata ribadita l’importanza della sinergia tra enti, già dimostrata durante l’emergenza causata dalla caduta di un masso lungo la SS36, come elemento chiave per garantire interventi tempestivi e il ripristino della viabilità.

Il Comitato ha deciso di avviare nuove esercitazioni sul territorio per testare l’efficacia delle procedure in caso di emergenza. Inoltre, si è discusso l’aggiornamento delle pianificazioni relative alla SS36 e alla SS36RAC, con l’avvio di tavoli tecnici dedicati.

In conclusione, sono state confermate – anche oltre il periodo estivo – le misure già adottate: cantieri preferibilmente in orario notturno e sospensione dei lavori nei fine settimana.