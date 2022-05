LECCO – Istituita con deliberazione consiliare il 26 aprile scorso, si è riunita lunedì sera in prima seduta la commissione speciale antimafia comunale, che persegue fini informativi e divulgativi, promuovendo e favorendo occasioni di formazione, approfondimento e confronto sui temi della promozione della legalità e del contrasto ai fenomeni mafiosi e corruttivi.

Composta dai consiglieri comunali Nicolò Paindelli, Alberto Anghileri, Paolo Galli, Luca Visconti, Corrado Valsecchi, Stefano Parolari e Giacomo Zamperini, nominati con decreto del presidente del Consiglio comunale, la commissione si è riunita per organizzare i lavori ed eleggere presidente e vicepresidente.

La scelta dei commissari è ricaduta sul consigliere Nicolò Paindelli, eletto presidente della commissione. Eletto vicepresidente il consigliere Corrado Valsecchi.

“Sarà fondamentale lavorare insieme al vicepresidente Valsecchi nel coordinare i lavori di questa commissione, che non ha una funzione ispettiva, bensì finalità di tipo preventivo e di divulgazione ed educazione alla cultura della legalità – ha sottolineato il neo-eletto presidente Paindelli -. Mi preme sottolineare che la commissione nasce oggi, ma l’impegno del Comune di Lecco in questa direzione non è nuovo”.