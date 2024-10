LA COMMISSIONE SERVIZI A CALOLZIO DISCUTE IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

CALOLZIOCORTE – È stata convocata per lunedì 28 ottobre alle 20, nella sala consiliare del Comune, la Commissione Servizi alla persona, cultura e scuola.

La commissione, precedentemente convocata giovedì 17 ottobre, si riunirà nuovamente soprattutto per la valutazione del piano per il diritto allo studio, che sarà presentato dai componenti della commissione al dirigente scolastico e al presidente del consiglio dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte, al presidente del Comitato Genitori, al presidente di Ali per la scuola e al dirigente scolastico e al presidente del consiglio dell’Istituto C. Cittadini.

In previsione la discussione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente

Piano per il diritto allo studio a.s. 2024/2025

Varie ed eventuali

M. C.