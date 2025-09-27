COMMOZIONE A PADERNO PER L’ULTIMO SALUTO A MILENA E GIORGIA

PADERNO D’ADDA – Un silenzio carico di emozione ha avvolto la chiesa parrocchiale di Paderno d’Adda, dove ieri si è celebrato il funerale di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due giovani tragicamente scomparse sabato sera a Brivio. Un’intera comunità si è stretta attorno alle famiglie, in un momento di dolore condiviso, ma anche di profonda spiritualità e speranza.

A officiare le esequie è stato don Gianni De Micheli, parroco di Paderno, che ha pronunciato parole toccanti: “Dio è qui ora, crocifisso come Giorgia e Milena sull’asfalto”. Un’immagine potente, che ha dato voce al senso di smarrimento e alla ricerca di consolazione di tutti i presenti.

La cerimonia ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra cui le compagne di squadra di Giorgia e le amiche di ginnastica ritmica di Milena, che hanno voluto salutarle con gesti e parole cariche di affetto. In chiesa anche il sindaco Gianpaolo Torchio, che ha annunciato l’avvio di un progetto commemorativo dedicato alle due ragazze, affinché il loro ricordo possa continuare a vivere nella comunità.

Numerose le autorità presenti: il Prefetto, i vertici dei Carabinieri e rappresentanti delle istituzioni civili hanno voluto testimoniare la loro vicinanza in questo momento di lutto collettivo.

Don Riccardo Cagliani, cugino di Giorgia, ha concelebrato insieme a don Gianni, don Antonio Caldirola, don Biagio Fumagalli e don Paolo Bizzarri. La presenza dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che ha partecipato al rosario, ha ulteriormente sottolineato la profondità del momento.

Nel suo messaggio, don Riccardo ha voluto offrire parole di speranza: “La nostra famiglia conosce bene la notte buia del cuore, ma ha sempre trovato la forza di andare avanti grazie alla luce di un padre che ci ha insegnato il coraggio. Anche oggi ci invita a non temere il buio, perché c’è sempre qualcuno pronto ad accompagnarci”.

Un addio struggente, ma anche un invito a non smettere di cercare la luce, anche nei momenti più oscuri.

