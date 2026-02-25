COMO: LA FINANZA SCOPRE LAVORATORI IRREGOLARI E SEQUESTRA DROGA

COMO – Nel weekend appena concluso, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como hanno intensificato i controlli sul territorio per prevenire reati economico-finanziari e garantire la sicurezza pubblica. Sono stati verificati 202 veicoli, 271 persone e 7 esercizi commerciali, con particolare attenzione alle zone a rischio.

La Compagnia di Erba, supportata dalle unità cinofile del Gruppo Ponte Chiasso, ha concentrato le operazioni nei luoghi di ritrovo dei giovani a Mariano Comense. L’attività ha portato alla segnalazione di 4 cittadini senegalesi alla Prefettura di Como per detenzione di droga a uso personale: sequestrati complessivamente 25 grammi di hashish. Un intervento mirato per arginare il fenomeno dello spaccio tra i giovanissimi.