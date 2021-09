LECCO – “Oggi sta andando in scena il disservizio ferroviario lombardo sulla linea Como-Lecco. Il recente proclama roboante dell’assessore Terzi, condito da numeri buttati lì così tanto per scriverli, cade di fronte alla realtà dei fatti: ad ora a noi risultano 8 treni cancellati su 23”. Così il Comitato Pendolari Como-Lecco dopo una giornata da incubo sui binari tra i due capoluoghi lariani.

Riaprono le scuole, riprendono a pieno ritmo gli uffici, e si ripresentano i ben noti disagi per i pendolari Trenord della Como-Lecco. Se lunedì 13 settembre si è registrato qualche disagio “sopportabile”, il giorno successivo un terzo dei convogli non è stato in grado di fare servizio. Linea praticamente paralizzata nel pomeriggio a causa di un guasto a un treno, con la maggior parte degli studenti già rientrati dalle scuole ma con ancora tutti i lavoratori fuori casa.

Mentre prosegue l’iter per l’elettrificazione della linea, con i lavori calendarizzati nel 2023, ai pendolari non resta che attendere e sperare ogni mattina che un guasto non rovini la giornata.