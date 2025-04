COMOLAKE2025. 60MILA EURO PER INCONTRARE ALESSIO BUTTI

COMO – Tra i 30 e i 60mila euro. Questa la cifra da pagare per avere un incontro privato con un sottosegretario, un funzionario pubblico o un presidente di Regione. Succede a ‘ComoLake2025‘, terza edizione dell’evento internazionale sull’economia digitale, come scrive il Fatto Quotidiano nell’edizione di oggi, venerdì 18 aprile. In un articolo firmato da Thomas Mackinson. Un evento fortemente voluto e sostenuto dal sottosegretario Alessio Butti, che si terrà a Villa Erba , nel comune di Cernobbio, dal 14 al 17 ottobre.

Tra le novità dell’edizione 2025, per la prima volta in Italia le aziende paganti che aderiscono potranno prenotare incontri faccia a faccia con il Dipartimento, ovvero con Alessio Butti, e con ‘dirigenti di Società e Istituti Pubblici’ nei diversi settori di attività: ‘Sanità, Energia, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Cybersecurity, Telecomunicazioni & Cloud Computing, Sistemi di Pagamento, ecc.’.

Il Fatto Quotidiano precisa che “i pacchetti di partnership sono tre. Il primo è ‘official’ da 20mila euro, il quale però non dà diritto di partecipare seduti al tavolo dei relatori e di parlare dal palco, e ha solo quattro posti riservati al giorno e due ospiti. Ma soprattutto non ha il servizio di ‘supporto per incontri one to one con istituzioni e aziende’ che invece è garantito con le formule ‘Premium’ da 30mila euro e ‘Main’ da 60 mila. Solo l’ultimo pacchetto dà la ‘Speaking Opportunity‘ cioè di parlare e partecipare a tutti gli eventi. Insomma, se paghi il massimo ottieni il massimo, compresa l’opportunità di incontrare quelli che contano“.

Una cosa mai vista. Ed appare strano che un cittadino italiano debba decine di migliaia di euro per incontrare dei politici che sono pagati ed eletti proprio da lui.