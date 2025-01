COMPAGNIA DEL DOMANI IN SCENA CON “FAVOLARE”, TRE STORIE MAGICHE

LECCO – La Compagnia del Domani ha in serbo magia e divertimento per tutta la famiglia con le imperdibili avventure di Peter Pan, Pinocchio e Le Follie dell’Imperatore.

Il Cineteatro Palladium di Lecco si prepara a ospitare una serie di spettacoli unici nel loro genere: Favolare, un ciclo di tre favole classiche reinterpretate per il teatro. L’evento promette di essere un’esperienza indimenticabile, progettata per intrattenere e coinvolgere famiglie e bambini di tutte le età.

Sabato 1º marzo alle 15 e alle 17 andrà in scena la storia di Peter Pan, seguita sabato 15 marzo alle 15 e alle 17 dalla favola di Pinocchio. A concludere, sabato 29 marzo alle 15 e alle 17 verrà rappresentata Le Follie dell’Imperatore.

Ogni spettacolo rappresenta non solo una narrazione di storie famose, ma un intervento artistico che trasforma queste favole in un viaggio magico. Protagonisti delle avventure saranno i personaggi più amati di queste note fiabe, rivisitati in chiave teatrale per offrire un’esperienza frizzante e coinvolgente. Favolare mescola le tradizioni narrative con l’innovazione e la creatività.

L’intento di Favolare è quello di riportare la magia delle favole sul palcoscenico, rendendo le storie accessibili e divertenti per un pubblico moderno. Ogni performance è un’opportunità per rivivere le emozioni e i valori di queste storie senza tempo.

Ogni spettacolo dura circa 50 minuti, proprio per mantenere alta l’attenzione del pubblico, garantendo, allo stesso tempo, un ritmo dinamico.

Non si tratta solamente di raccontare una storia, ma di far vivere ai partecipanti un’avventura che stimola l’immaginazione e promuove un’atmosfera di festa e condivisione.

Le favole scelte per questo ciclo di spettacoli non sono solo contemplate nell’ottica del divertimento, ma anche come strumenti educativi che favoriscono la riflessione e l’insegnamento di valori fondamentali quali l’amicizia, il coraggio e la sincerità.

La compagnia incoraggia ad acquistare i biglietti in anticipo online per garantire posti a tariffe migliori. Questa è l’unica modalità di prevendita utilizzata; tuttavia, qualora ci fosse disponibilità, i posti rimangono in vendita fino all’inizio dello spettacolo.

Per ulteriori informazioni sui biglietti e sugli orari degli spettacoli, è possibile visitare il sito www.compagniadeldomani.it

La Compagnia del Domani è un’associazione artistica e culturale di Lecco. Si pone come obiettivo quello di mettere in scena spettacoli musicali teatrali. Un progetto di aggregazione giovanile a partire dalla tradizione del teatro musicale e dai suoi mestieri. Un’attività fortemente culturale e artistica. Per maggiori informazioni consulta il sito www.compagniadeldomani.it