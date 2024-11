COMPAGNIA DEL DOMANI: “LO SCHIACCIANOCI” TORNA A LECCO

LECCO – Lo Schiaccianoci, noto balletto sulle note musicali di Tchaikovsky, è sicuramente uno dei più popolari spettacoli natalizi del nostro tempo. La produzione, targata Compagnia del Domani, offre una fresca interpretazione di questo classico natalizio e sarà in programma al Cineteatro Palladium in queste date: sabato 30 novembre alle 15, domenica 1º dicembre alle 14:30, sabato 14 dicembre alle 15 e sabato 14 dicembre alle 17:30.

Lo spettacolo si distingue per coreografie originali eseguite dalle talentuose ballerine della compagnia in collaborazione con Arte Danza Lecco, dialoghi appositamente adattati per coinvolgere sia adulti che bambini e un equilibrio armonioso tra tradizione e innovazione. Questa versione contemporanea mantiene intatta la magia dell’opera originale, rendendola al contempo più accessibile e coinvolgente per un pubblico moderno di tutte le età.

La storia si concentra su Clara, una bambina che riceve in dono dallo zio Drosselmeyer uno Schiaccianoci, il quale si rivelerà magico durante la notte di Natale e condurrà Clara in un viaggio nel regno dei dolciumi. Tra avventure spumeggianti e amicizie esilaranti, la giovane conoscerà un mondo nuovo e incantato.