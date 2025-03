COMPAGNIE DI S. GIOVANNI, UN SUCCESSO LA REUNION CON “PARENTI SERPENTI”

LECCO – Il quinto spettacolo della 29° edizione della rassegna di teatro amatoriale “Una città sul palcoscenico” è stata l’occasione per un evento importante per tutto il Teatro Amatoriale Lecchese: la riunificazione, dopo circa venti anni, delle Compagnie di San Giovanni. Questo è avvenuto il 23 marzo con il famoso testo di Carmine Amoroso: “Parenti serpenti”, vicenda narrata anche in noti eventi cinematografici. Il testo teatrale portato in scena, scritto nel 1992, affronta una tematica molto particolare ma adeguata a tutti i tempi, la “vecchiaia”.

Siamo a Natale: quattro figli con le rispettive famiglie tornano dalle loro città a casa degli anziani genitori per le feste tradizionali. Ma che shock quando i genitori annunciano di voler andare a vivere a casa di uno di loro a scelta. Parlare è facile; il gap tra la chiacchiera e la realtà è il cavallo di battaglia della commedia all’italiana. Quando l’amor filiale è messo alla prova, ecco che saltano fuori i mostri (con superbi giri di facce in un paio di scene collettive) di una piccola borghesia gretta ma spaventosamente autentica. Nadia Paggi ha un vero culto del dettaglio rivelatore e una capacità fulminante di “inchiodarlo” sul palcoscenico.

La messa in scena della compagnia ha saputo rendere con intensità spirituale e non solo una tematica molto particolare senza mai cadere nelle due posizione opposte di pietismo e ironia spocchiosa ma esprimendo con chiarezza un desiderio intenso e non comune di verità personale e di interesse verso gli altri. Tutti gli attori sotto la guida attenta e precisa di Nadia Paggi si sono calati con cuore nelle loro parti rispettando con consapevolezza teatrale tempi e toni dei loro interventi e trasmettendo all’attento pubblico le loro sensazioni e i loro sentimenti senza cedimenti ma con ritmo ed intensità emotiva.

La riunione degli interpreti delle due note compagnie ha esaltato una ottima esibizione che ha coinvolto tutti gli attori alle prese con situazioni sempre vissute con spirito e interiorità dove sono emerse accanto ad indiscusse qualità attoriali, anche quelle mimiche che risultano sempre di fondamentale importanza sul palcoscenico.

La 29° edizione della Rassegna “Una città sul palcoscenico” prosegue con un’altra compagnia storica della nostra città “La Compagnia Teatrale San Genesio” di Maggianico/Lecco che sabato 5 e domenica 6 aprile presenterà un testo assolutamente interessante “Agenzia matrimoniale Piccarda Pasquale”, scritto da Luigi Galli, autore molto caro alle compagnie Amatoriali.

F. S.