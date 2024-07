“COMPITI-AMO”: AIUTO ESTIVO AGLI STUDENTI PER I COMPITI E IL RIPASSO

LECCO – Il Comune di Lecco, attraverso il servizio Infomagiovani, in collaborazione con Csv Lecco e Les Cultures, dà il via a ‘Compiti-Amo’: un servizio di aiuto compiti e supporto nel ripasso, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che riceveranno assistenza e potranno socializzare coi giovani volontari delle scuole superiori di II grado e studenti universitari che li affiancheranno nelle materie scientifiche, linguistiche e umanistiche.

L’iniziativa gratuita si svolgerà da luglio a settembre presso il centro civico Pertini, in via dell’Eremo 28 a Lecco e trova spazio all’interno del progetto Gener-azione: nuovi servizi per una nuova generazione, finanziato da Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con ANCI Lombardia.

“Anche questa iniziativa si colloca all’interno della cornice della comunità educante, con l’intenzione di rendere i giovani protagonisti e accompagnarli attraverso esperienze che possano far scoprire loro attitudini e sviluppare piccole competenze utili nel percorso di crescita – dice l’assessora alla famiglia e ai giovani Alessandra Durante -. Numerosi professionisti dell’età evolutiva sottolineano da tempo la maggiore efficacia dell’apprendimento tra pari rispetto alle tradizionali lezioni frontali. E quale periodo migliore se non quello della sospensione dell’anno scolastico, per provare a riprendere con calma e senza pressioni né di tempi, né di risultati, quanto affrontato nei mesi precedenti?”

“Grazie alla collaborazione e alla sinergia tra Informagiovani, Csv e Les Cultures questo spazio desidera essere quanto più libero possibile, per assecondare le esigenze e le disponibilità sia degli studenti, sia dei tutor che supporteranno lo studio. Il progetto permette anche ai ragazzi delle scuole medie di avere uno spazio a loro dedicato durante l’estate e dopo un po’ di studio e consolidamento possono ritrovarsi a giocare insieme nel nuovo Playground all’esterno del centro Pertini”, conclude Durante.