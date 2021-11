LECCO – Proseguono i festeggiamenti per gli ospiti centenari agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco.

Nella giornata odierna a compiere e festeggiare i 100 anni è stata la signora Irene Valagussa, nata il 24 novembre 1921 e originaria di Osnago. Ospite degli Istituti dal novembre 2013 e vedova da molti anni, in passato ha lavorato come tessitrice.

Irene Valagussa ha festeggiato i suoi 100 anni tondi alla presenza della figlia Barbara e del nipote Daniele. A portare i saluti di tutta l’amministrazione comunale di Lecco è stata la vicesindaco Simona Piazza. Auguri anche dal direttore e dalla vicepresidente Rosaria Bonacina. La festa è proseguita al secondo piano della Residenza Medale con gli ospiti, il medico dottor Spini, e il personale di cura.

Ieri invece sono invece stati festeggiati i 101 anni della signora Cecilia Cossettini, nata il 23 novembre 1920 e ospite degli Airoldi e Muzzi dall’aprile 2005, presso la Residenza Bettini. A festeggiarla la vicepresidente, il dottor Locatelli e il personale di cura.