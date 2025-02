COMPLESSO INTERVENTO DEI POMPIERI PER UN TETTO IN FIAMME. IL VIDEO

CALOLZIOCORTE – Vigili del Fuoco all’opera nella tarda serata di venerdì a Sopracornola, dove alle 22:30 circa si è verificato l’incendio di un tetto.

Il comando di Lecco è intervenuto con autopompa, autobotte e mezzi fuoristrada insieme al Distaccamento di Valmadrera, per il rogo in una zona rurale; la distanza dalla strada “ha messo a dura prova la logistica, imponendo continui spostamenti per trasportare i materiali necessari all’intervento”.

Dopo tre ore le squadre hanno terminato le opere di spegnimento e bonifica.