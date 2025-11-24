COMPRA 10MILA EURO DI VINI CON CONTO BLOCCATO: 40ENNE A PROCESSO

LECCO – Truffa ai danni della casa vinicola Vassena di Lecco, a processo un 40enne. La vicenda risale al 2022, quando l’imputato con un complice si presenta alla casa vinicola per acquistare bottiglie da regalare: i due pagano il conto – 10mila euro – ma gli imprenditori, quando vanno in banca, non riescono a incassarlo. Motivo: risulta intestato a persone estranee al 40enne e al complice, residenti a Cesano Maderno. Inoltre il conto corrente era stato bloccato nel 2015. Il titolare della casa vinicola sporge una denuncia e i carabinieri risalgono a V. D’Angelo, 40enne, ora a processo per truffa. Il processo è stato aggiornato a febbraio.

A.Pa.