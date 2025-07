COMUNALI: “IL PIAZZA GIUSTO”, LEGA E FORZA ITALIA SPINGONO CARLO

LECCO – Le elezioni comunali del prossimo anno ritrovano un elemento in particolare ad addobbare la città di Lecco: dopo il manifesto a sostegno di Mauro Piazza, “Il Mauro giusto”, dello scorso anno, infatti, Lega e Forza Italia hanno affisso una versione riveduta e corretta della trovata elettorale che aveva fatto tanto discutere.

Visto il sostegno congiunto al nuovo candidato Carlo Piazza (per il quale Fratelli d’Italia non ha ancora dato il proprio placet, sostenendo invece Filippo Boscagli), la coalizione “ridotta” ha già presentato alla città il plateale appoggio al rampante classe ’92, che nelle speranze della destra lecchese dovrebbe insediare l’attuale sindaco Mauro Gattinoni.

RedPol