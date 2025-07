COMUNALI: NASCE UN NUOVO POLO CIVICO, “OLTRE IL BIPOLARISMO”

In Italia, da anni, il confronto politico si è irrigidito in un bipolarismo che ha prodotto più divisioni che soluzioni, senza portare a risultati concreti. Anche a Lecco, purtroppo, si sta riproponendo questo schema bloccato tra destra e sinistra: da una parte si discute animatamente di nomi e candidature, senza un reale confronto sui temi; dall’altra, le decisioni sembrano già prese, senza alcuna condivisione né possibilità di dibattito anche al proprio interno.

In questo contesto, un gruppo composto da cittadini, realtà civiche e forze politiche ha deciso di avviare un percorso di confronto e lavoro, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una visione nuova per la città. “In politica la forma equivale alla sostanza – spiegano i promotori del progetto – Crediamo che Lecco meriti di tornare protagonista, capace di valorizzare la propria identità e affrontare con coraggio le sfide ambientali, sociali e tecnologiche del presente e del futuro. Per questo, negli ultimi mesi abbiamo dato vita a un cammino di confronto e partecipazione. Un percorso che guarda anche alle prossime elezioni amministrative, ma che nasce prima di tutto dalla volontà di ascoltare, condividere e costruire insieme”.

Nei prossimi mesi saranno promossi incontri pubblici, seminari e momenti di dialogo per raccogliere idee, stimolare il confronto e dare forma a un progetto di città inclusiva, moderna e sostenibile. “Vogliamo che le decisioni cruciali passino da un confronto reale con chi vive la città ogni giorno, che la partecipazione sia regola e sostanza del modo di amministrare ad ogni livello della vita democratica – proseguono i promotori – Chiunque potrà portare la propria esperienza e mettere sul tavolo idee, dubbi e proposte su temi di interesse generale come territorio, giovani, casa, cultura e servizi ai cittadini”.

Questo è solo l’inizio di un lavoro collettivo, che vuole coinvolgere chiunque abbia a cuore il futuro di Lecco e desideri contribuire con idee, competenze e passione.

“Lecco ha bisogno di futuro. E il futuro si costruisce insieme”.

Appello per Lecco

Azione

Gruppo consiliare “Per Lecco”

Insieme

Partito Socialista Italiano