COMUNALI. “PREMIATA LA BUONA AMMINISTRAZIONE DEL CENTROSINISTRA”

LECCO – “I risultati ottenuti dalle liste alle elezioni comunali in tutto il territorio provinciale dimostrano che i cittadini hanno riconosciuto e apprezzato il grande lavoro dei sindaci e delle amministrazioni del centrosinistra. Lo affermano Manuel Tropenscovino, segretario del Partito Democratico di Lecco, ed Emanuele Manzoni, segretario di Sinistra Italiana Lecco.

“Il centrosinistra – aggiungono – non solo consolida la propria presenza nelle amministrazioni locali ma cresce. La vittoria di Merate, in particolare, seconda città della Provincia, non è frutto del caso ma di un lavoro metodico di ascolto e confronto con le persone evidentemente insoddisfatte dell’amministrazione di centrodestra uscente”.

“Ringraziamo tutte le persone che hanno lavorato in questi mesi per presentare liste e programmi e auguriamo un buon lavoro a sindaci, sindache e membri dei consigli”.