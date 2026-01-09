COMUNE: APPROVATO L’ACCORDO PER LA SICUREZZA DURANTE LE OLIMPIADI

LECCO – La Giunta comunale di Lecco ha approvato l’accordo di collaborazione con Regione Lombardia e Provincia di Lecco per la realizzazione di servizi straordinari di polizia locale, che presidieranno la sicurezza stradale, viabilistica e del territorio nel corso del mese di febbraio, durante il periodo dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Regione Lombardia finanzierà il progetto con un importo complessivo di 155.000 euro, che andranno a copertura degli straordinari del personale coinvolto e delle spese per il carburante dei veicoli utilizzati per realizzare l’iniziativa.

Il servizio ha l’obiettivo di garantire la fluidità della circolazione nelle tratte di maggiore criticità, assicurare la gestione efficace delle deviazioni dalla SS36 in caso di chiusure o limitazioni imposte da Polizia stradale o Anas, preservare la sicurezza stradale e ridurre i tempi di intervento nei nodi urbani e provinciali, rafforzare la presenza operativa degli operatori di polizia locale lungo i punti sensibili del territorio e coordinare la comunicazione e gli interventi con Prefettura, Polizia stradale, Anas e Protezione Civile.

“Il Comune di Lecco è capofila di questo accordo con Regione Lombardia e Provincia di Lecco, finalizzato a tutelare e presidiare il nostro territorio durante il periodo olimpico – dice la vicesindaco e assessora alla cultura e coesione sociale con delega alla polizia locale Simona Piazza -. Grazie alle risorse stanziate da Regione Lombardia, sarà possibile coprire gli straordinari del personale della polizia locale. Un progetto importante che pone l’attenzione al nostro territorio sotto il profilo viabilistico, del presidio e della sicurezza territoriale, garantendo una maggiore presenza di agenti in un periodo strategico per la convivenza di un grande evento con la quotidianità dei nostri cittadini e cittadine. Un ringraziamento a Regione Lombardia per la promozione di questa iniziativa e per il contributo erogato. Un grazie anche al comandante della Polizia locale di Lecco per il coordinamento e la progettazione in quanto ente capofila e alla Provincia di Lecco per la collaborazione”.