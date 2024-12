LECCO – Il Comune di Lecco ha indetto una selezione pubblica, tramite bando di concorso, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un nuovo dirigente, da assegnare all’area 4, Politiche sociali, per la casa e per il lavoro, istruzione e sport.

I soggetti interessati e in possesso dai requisiti previsti dal bando possono inoltrare la propria candidatura entro il 23 gennaio 2025 alle 12:30 sul portale del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica inPA .