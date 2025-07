COMUNE: LE DELEGHE DI DURANTE (MANCO CITATA) A CATTANEO, TORRI E SINDACO

“Buon pomeriggio,

vi segnaliamo che, con decreto sindacale sottoscritto in data odierna, sono state conferite all’assessore Emanuele Torri la delega alle politiche per bambini, giovani e famiglie, all’assessore Giovanni Cattaneo la delega alla comunicazione e ai rapporti coi cittadini. Rimane in capo al sindaco Mauro Gattinoni il tema dell’evoluzione digitale”.

LECCO – Così, con poco più di 3 righe super sintetiche (soprattutto prive di nome e circostanze che hanno portato alla sostituzione dell’assessora dimissionaria) si conclude il caso di Alessandra Durante, la delegata dal sindaco che era stata soprannominata “cyberbulla” dopo un inopinato intervento offensivo e anonimo sui social. Messaggio insultante verso un cittadino che le è costato il posto in giunta.

Gattinoni si era preso 5 giorni di tempo dopo le dimissioni, presentate quasi subito dalla protagonista di questa brutta vicenda. L’aveva difesa – pur ammettendo l’inopportunità in particolare di non aver firmato quelle critiche – finendo per accettare la lettera di addio di Durante. Oggi la redistribuzione delle deleghe, con altrettanto “anonimato”: niente nome dell’ex assessora, men che meno le motivazioni del “giro” di attribuzioni a due assessori in carica e allo stesso primo cittadino.

Male insomma. Prima, Durante e dopo.

ElleCiEnne