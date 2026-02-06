COMUNI MONTANI: CONFERMATI TUTTI I LECCHESI, SETTE NUOVI INGRESSI

LECCO – Le preoccupazioni dei territori sono definitivamente dissipate. La seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Unificata di ieri ha segnato una svolta fondamentale sui nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani.

L’esito è estremamente positivo: tutti i Comuni montani del Lecchese sono stati confermati e, grazie alla nuova classificazione, si aggiungono sette nuovi Comuni, rafforzando ulteriormente il riconoscimento delle specificità territoriali della provincia.

In particolare, entrano a far parte della classificazione dei Comuni montani Airuno, Barzanò, La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Sirtori, Viganò e Lecco.

“È un risultato che dà risposte concrete ai territori e agli amministratori locali – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza –. Le preoccupazioni emerse nei mesi scorsi sono state completamente superate: nessun Comune montano è stato escluso e il perimetro viene addirittura ampliato”.

Piazza sottolinea il ruolo del Governo, della Regione e del lavoro svolto in Conferenza Unificata: “Un ringraziamento va al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, che ha promosso una proposta equilibrata e condivisa, capace di valorizzare le realtà montane, e all’Assessore regionale Massimo Sertori per il lavoro svolto in sede di Conferenza Unificata, determinante per arrivare a questo risultato”.

“Regione Lombardia – prosegue Piazza – ha lavorato con determinazione, portando in Conferenza la voce dei territori e ascoltando le esigenze delle comunità locali”.

“La conferma di tutti i Comuni montani e l’ingresso di sette nuovi Comuni nel Lecchese – conclude Piazza – rappresentano un segnale politico chiaro: le montagne non vengono lasciate indietro. Ancora una volta la Lega dimostra di essere dalla parte dei territori, traducendo l’ascolto e il confronto in risultati concreti”.

L’elenco completo dei Comuni montani lecchesi:

Abbadia Lariana

Airuno

Ballabio

Barzanò

Barzio

Bellano

Calolziocorte

Carenno

Casargo

Cassina Valsassina

Cesana Brianza

Civate

Colico

Colle Brianza

Cortenova

Crandola Valsassina

Cremeno

Dervio

Dorio

Ello

Erve

Esino Lario

Galbiate

Garlate

Introbio

La Valletta Brianza

Lecco

Lierna

Malgrate

Mandello del Lario

Margno

Moggio

Monte Marenzo

Morterone

Olginate

Oliveto Lario

Pagnona

Parlasco

Pasturo

Perledo

Pescate

Premana

Primaluna

Santa Maria Hoè

Sirtori

Sueglio

Suello

Taceno

Valgreghentino

Valmadrera

Valvarrone

Varenna

Vercurago

Viganò