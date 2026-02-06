COMUNI MONTANI: CONFERMATI TUTTI I LECCHESI, SETTE NUOVI INGRESSI

LECCO – Le preoccupazioni dei territori sono definitivamente dissipate. La seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Unificata di ieri ha segnato una svolta fondamentale sui nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani.
L’esito è estremamente positivo: tutti i Comuni montani del Lecchese sono stati confermati e, grazie alla nuova classificazione, si aggiungono sette nuovi Comuni, rafforzando ulteriormente il riconoscimento delle specificità territoriali della provincia.
In particolare, entrano a far parte della classificazione dei Comuni montani Airuno, Barzanò, La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Sirtori, Viganò e Lecco.
“È un risultato che dà risposte concrete ai territori e agli amministratori locali – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza –. Le preoccupazioni emerse nei mesi scorsi sono state completamente superate: nessun Comune montano è stato escluso e il perimetro viene addirittura ampliato”.
Piazza sottolinea il ruolo del Governo, della Regione e del lavoro svolto in Conferenza Unificata: “Un ringraziamento va al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, che ha promosso una proposta equilibrata e condivisa, capace di valorizzare le realtà montane, e all’Assessore regionale Massimo Sertori per il lavoro svolto in sede di Conferenza Unificata, determinante per arrivare a questo risultato”.
“Regione Lombardia – prosegue Piazza – ha lavorato con determinazione, portando in Conferenza la voce dei territori e ascoltando le esigenze delle comunità locali”.
“La conferma di tutti i Comuni montani e l’ingresso di sette nuovi Comuni nel Lecchese – conclude Piazza – rappresentano un segnale politico chiaro: le montagne non vengono lasciate indietro. Ancora una volta la Lega dimostra di essere dalla parte dei territori, traducendo l’ascolto e il confronto in risultati concreti”.
L’elenco completo dei Comuni montani lecchesi:
Abbadia Lariana
Airuno
Ballabio
Barzanò
Barzio
Bellano
Calolziocorte
Carenno
Casargo
Cassina Valsassina
Cesana Brianza
Civate
Colico
Colle Brianza
Cortenova
Crandola Valsassina
Cremeno
Dervio
Dorio
Ello
Erve
Esino Lario
Galbiate
Garlate
Introbio
La Valletta Brianza
Lecco
Lierna
Malgrate
Mandello del Lario
Margno
Moggio
Monte Marenzo
Morterone
Olginate
Oliveto Lario
Pagnona
Parlasco
Pasturo
Perledo
Pescate
Premana
Primaluna
Santa Maria Hoè
Sirtori
Sueglio
Suello
Taceno
Valgreghentino
Valmadrera
Valvarrone
Varenna
Vercurago
Viganò