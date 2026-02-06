COMUNI MONTANI: CONFERMATI TUTTI I LECCHESI, SETTE NUOVI INGRESSI

LECCO – Le preoccupazioni dei territori sono definitivamente dissipate. La seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Unificata di ieri ha segnato una svolta fondamentale sui nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani.

L’esito è estremamente positivo: tutti i Comuni montani del Lecchese sono stati confermati e, grazie alla nuova classificazione, si aggiungono sette nuovi Comuni, rafforzando ulteriormente il riconoscimento delle specificità territoriali della provincia.

In particolare, entrano a far parte della classificazione dei Comuni montani Airuno, Barzanò, La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Sirtori, Viganò e Lecco.

“È un risultato che dà risposte concrete ai territori e agli amministratori locali – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza –. Le preoccupazioni emerse nei mesi scorsi sono state completamente superate: nessun Comune montano è stato escluso e il perimetro viene addirittura ampliato”.

Piazza sottolinea il ruolo del Governo, della Regione e del lavoro svolto in Conferenza Unificata: “Un ringraziamento va al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, che ha promosso una proposta equilibrata e condivisa, capace di valorizzare le realtà montane, e all’Assessore regionale Massimo Sertori per il lavoro svolto in sede di Conferenza Unificata, determinante per arrivare a questo risultato”.

“Regione Lombardia – prosegue Piazza – ha lavorato con determinazione, portando in Conferenza la voce dei territori e ascoltando le esigenze delle comunità locali”.

“La conferma di tutti i Comuni montani e l’ingresso di sette nuovi Comuni nel Lecchese – conclude Piazza – rappresentano un segnale politico chiaro: le montagne non vengono lasciate indietro. Ancora una volta la Lega dimostra di essere dalla parte dei territori, traducendo l’ascolto e il confronto in risultati concreti”.