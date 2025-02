COMUNI, ON LINE IL NUOVO SITO WEB DEL MUNICIPIO DI VALMADRERA

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera ha annunciato il lancio del suo nuovo sito web istituzionale, un progetto ambizioso e innovativo reso possibile grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”. Il nuovo sito, realizzato in collaborazione con Maggioli Spa e basato sulla piattaforma Municipium e integrato con gli applicativi gestionali degli uffici, rappresenta un importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi comunali e nella comunicazione con i cittadini.

Il portale è stato progettato con un’attenzione particolare all’accessibilità e all’usabilità, per garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro competenze digitali, un’esperienza di navigazione semplice e intuitiva. Il sito offre un’ampia gamma di informazioni e servizi, tra cui:

• Notizie e aggiornamenti sull’attività amministrativa del Comune

• Informazioni utili sui servizi comunali, gli uffici e gli orari

• Servizi online, come la prenotazione di appuntamenti, la presentazione di oltre 100 istanze

• Area personale per ogni cittadino, con informazioni personalizzate e accesso facilitato ai servizi

• Pagamenti PagoPA integrati

• FAQ (domande frequenti)

• Valutazione dei contenuti da parte dei cittadini

• Integrazione con l’App Municipium

Insieme al nuovo sito web, è stata lanciata anche l’App Municipium, disponibile per dispositivi iOS e Android. L’app offre un accesso rapido e comodo a molti dei servizi online del Comune, oltre a funzionalità esclusive come:

• Notifiche push per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie e gli eventi

• Mappe interattive per trovare facilmente gli uffici e i punti di interesse

• Calendario e glossario dei rifiuti

• Segnalazioni da parte dei cittadini

• Sondaggi

• Prenotazioni

Il nuovo sito web e l’App Municipium sono parte di un progetto più ampio di digitalizzazione del Comune, che mira a semplificare la vita dei cittadini, migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione e promuovere la trasparenza.

“Siamo molto contenti di presentare questo nuovo strumento ai cittadini di Valmadrera – ha dichiarato il sindaco Cesare Colombo – Grazie ai fondi PNRR e alla collaborazione con Maggioli Spa, abbiamo realizzato un portale moderno e funzionale, che offre un’ampia gamma di servizi online e facilita la comunicazione tra Comune e cittadini. Questo è un ulteriore passo verso una Valmadrera sempre più digitale, efficiente e vicina alle esigenze dei suoi cittadini.

Stiamo ancora lavorando per rendere il sito web quanto più efficiente e facilmente fruibile dai cittadini. Per questo ci scusiamo fin da ora per i possibili disagi e disservizi che potreste riscontrare nelle prossime settimane.”

Per maggiori informazioni visitare il nuovo sito web del Comune di Valmadrera: https://www.comune.valmadrera.lc.it/ o scaricare l’App Municipium: https://www.municipiumapp.it/