COMUNI: QUANDO “MONTANO” DIVENTA UN TITOLO A TAVOLINO

Non basta più la montagna per essere montani. Nell’epoca delle classificazioni burocratiche, anche il concetto di altitudine si piega ai numeri e alle soglie automatiche. Così succede che il Lecchese si ritrovi con sette nuovi “Comuni montani” — tra cui centri come Airuno, Barzanò e pure Lecco — luoghi che di montano hanno, con onestà, ben poco.

La logica dei nuovi parametri è semplice sulla carta: 350 metri di altitudine media, un terzo del territorio in pendenza, vicinanza ad altri Comuni simili. Ma il risultato è paradossale. La norma nata per distinguere chi vive davvero tra pendii e dislivelli finisce per inglobare anche chi guarda la montagna da lontano, senza abitarla davvero.

Nel frattempo i numeri si gonfiano: 3.715 Comuni montani in Italia, contro i 2.844 previsti in origine. In Lombardia, da 522 si è passati a 539. La geografia ufficiale cambia, ma quella reale resta la stessa. È la politica dei “criteri”, delle etichette virtuali che servono più a intercettare risorse che a riflettere una realtà territoriale.

Alla fine, quel segno più davanti alla parola “montano” rischia di essere solo un’operazione contabile, che svuota di significato un’identità costruita nei secoli. Le montagne non si misurano in pendenze, ma in comunità e appartenenze. E quelle non si ridefiniscono per decreto.

