LECCO – Solo una svista? Certo, è un strafalcione politico piuttosto grossolano quello di condividere sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Lecco un post scritto da una delle liste civiche della maggioranza.

È successo oggi pomeriggio: la comunicazione dell’iniziativa “Il Bosco diffuso” presentata questa mattina in conferenza stampa dall’assessore all’Ambiente, la Mobilità e alle Pari opportunità Renata Zuffi è stata data condividendo un post scritto da “Ambientalmente”.



Come se non bastasse, per le informazioni sull’iniziativa non si è rimandato al sito ufficiale, come si fa in questi casi, ma tra i tanti articoli pubblicati da diversi media nel giro di poche ore dall’evento si è linkato giusto (e solo) quello apparso su una testata online piuttosto vicina all’amministrazione in carica – oltretutto media partner di una iniziativa semisportiva della quale è da anni “anima” lo stesso sindaco.

Una casualità?

Subito è arrivato il commento durissimo dei consiglieri comunali di ‘Lecco Merita di Più’ Minuzzo, Caravia e Brigatti: “Una vera scorrettezza istituzionale che sottolinea la volontà di fare della Casa Comune una proprietà privata”.

Ad implicita ammissione di colpa, il post è stato rapidamente cancellato da un’imbarazzatissimo ufficio di comunicazione di palazzo Bovara.

L’augurio che si può fare è che il professionista che presto affiancherà il sindaco in qualità di portavoce si dimostri più attento in occasioni del genere.

ElleCiEnne

,

LEGGI ANCHE: